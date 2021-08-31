На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

Минвостокразвития просчитывает создание города-спутника. Объединение с ним и Артемом позволит Владивостоку стать первым на Дальнем Востоке городом-миллионником, рассказал РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Сейчас во Владивостоке насчитывается 600 тысяч жителей, а в Артеме, который расположен в 38 километрах от него – порядка 100 тысяч. В новый город-спутник планируется привлечь еще 300 тысяч человек.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник», — сказал министр, добавляя, что это слово известно во всем мире как момент высочайшего триумфа науки СССР – запуска первого искусственного спутника Земли.

Подобный проект уже строит торговая сеть DNS. Однако, он рассчитан на 30 тысяч жителей. Идея Минвостокразвития будет реализовываться при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ и его дочерней структуры «ПроГород», а также Корпорации развития Дальнего Востока и властей Приморского края. Об этом рассказал агентству информированный источник.

В ближайшие дни во Владивостоке начнется Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором примет участие президент России Владимир Путин. Мероприятие пройдет со 2 по 4 сентября.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, также в Восточном экономическом форуме — 2021 примут участие представители более чем 60 государств. Главная тема форума этого года — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».