Скончался журналист-международник Всеволод Овчинников

Журналист-международник Всеволод Овчинников умер на 95-ом году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Овчинников был одним из ведущих программы «Международная панорама». В 1951 году был зачислен в штат редакции газеты «Правда». С 1953 по 1960 годы работал спецкором «Правды» в Китае, с 1962 по 1968 годы — в Японии, с 1974 по 1978 годы — в Великобритании. Репортажи и очерки Овчинникова были посвящены, главным образом, социальным и политико-экономическим проблемам разных стран мира — профсоюзному движению, национально-освободительной борьбе, гуманитарным вопросам.

Овчинников выпустил более двадцати книг, суммарный тираж которых превышает семь миллионов экземпляров, наиболее известной стала «Ветка сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы» (первая публикация в 1971 году), «Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах» (1980).

В 1982 году Овчинников стал Заслуженным работником культуры РСФСР, а в 2018 - Заслуженным журналистом РФ.