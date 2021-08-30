Полицейский в Краснодаре похитил и избил 20-летнего парня

В Краснодаре арестовали старшего инспектора ДПС и его соучастников, которые насильно вывезли 20-летнего парня из дома, избили и закрыли в гараже за неуплату долга. Об этом сообщает ГТРК «Кубань» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данным следствия, полицейский обратился к пострадавшему в марте 2021 года с просьбой помочь с покупкой автомобиля, на который он взял деньги в долг у знакомого. Спустя некоторое время злоумышленник и его соучастники начали обвинять пострадавшего в том, что автомобиль еще не куплен и он не может отдать занятые средства. Преступники потребовали от молодого человека пять млн. рублей и начали угрожать расправой.

После злоумышленники похитили парня, жестоко избили и закрыли в подвале гаража, приковав наручниками к батарее. Их действия заметили правоохранители: они задержали преступников и освободили пострадавшего.

Во время обысков в помещении следователи обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы, электрошокер, бейсбольные биты, а также 120 таблеток, предположительно содержащих наркотические вещества. Уточняется, что наркотики принадлежали владельцу гаража.

По подозрительным находкам проводится экспертиза. Расследование обстоятельств происшествия продолжается. Старший инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару отстранен от исполнения обязанностей. При подтверждении вины он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.