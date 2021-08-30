Аксенов назвал «катастрофической» ситуацию с уборкой мусора в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов по результатам проверки назвал ситуацию с вывозом мусора в городах полуострова катастрофической.

За выходные посетил ряд крымских городов – Евпатория, Белогорск, Бахчисарай. <...> Начиная с того, что ни в одном из городов не осуществляется покос травы, заканчивая аховым состоянием контейнерных площадок для ТКО. По Евпатории – вокруг площадок не производится уборка мусора, образуются навалы, которые остаются без внимания ответственных лиц по нескольку дней. Бахчисарай – ничем не лучше, ситуация с ТКО отвратительная, горы строительного мусора на каждой улице, администрация не предпринимает должных мер по устранению проблемы», — написал Аксенов на своей официальной странице »ВКонтакте».

По итогу подобных выездов все зафиксированные нарушения будут превращаться в выговоры и взыскания, уточнил глава республики. Так, после критики Аксенова, был уволен руководитель предприятия «Крымэкоресурсы».

«Именно поэтому вместо предыдущего такого руководителя ГУП РК «Крымэкоресурсы» господина Попко исполняющим обязанности назначен Александр Владимирович Шимко», — подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно, что глава городской администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку. В июне глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал руководство Керчи за недостаточные усилия по ликвидации последствий наводнения, охватившего город из-за ливней.