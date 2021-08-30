В Татарстане провели забег на шпильках среди женщин и мужчин

На Кремлевской набережной в Казани провели соревнования по бегу на шпильках среди мужчин и женщин. Об этом сообщает издание Euronews.

Мужчины и женщины соревновались в двух разных забегах. Участники должны были преодолеть дистанцию 60 метров в обуви с каблуком не менее 10 см. Победительница среди женщин пробежала дистанцию за 11,7 секунды: она забрала главный приз — сертификат на 30 тыс. руб. одного из обувных магазинов Казани. В мужском забеге приняли участие только три человека, о победителях не сообщается.

«Представляете, как тяжело девушкам постоянно ходить на таких каблуках? Мужчины тоже могут это испытать на забеге на шпильках», — сказал участник забега Ильгиз Мурсалимов.

Подобный забег в Казани стал традиционным мероприятием, которое устраивают каждый год. При этом мужчины участвовали в нем впервые.