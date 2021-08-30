Раненых коров в Швейцарии эвакуировали с гор на вертолете

В швейцарском кантоне Ури на перевале Клаузенпасс, спасателям на вертолете пришлось в спешке эвакуировать коров, получивших повреждения во время прогулок по высокогорным лугам. Об этом сообщили в Reuters.

По сообщению издания, дюжина коров отделилась от основного стада и оказалась на горном перевале на высоте около 1650 метров над уровнем моря.

В итоге все коровы оказались в безопасности и воссоединились с оставшемся стадом.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш умерла самая маленькая в мире корова из-за скопления газов в желудке.