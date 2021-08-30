Россиянка получила три года условно за регулярные избиения дочери

Жительница Вельского района на протяжении семи месяцев избивала свою дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным СК, 47-летняя с марта по сентябрь 2020 года систематически наносила побои своей двухлетней дочери, употребляла при ней спиртное и содержала ребенка в антисанитарных условиях. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего» и ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Россиянка признала вину, объяснив свои действия алкогольным опьянением. Ей назначено наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы условно.