Кот в Нидерландах 52 дня питался бумагой в запертом доме

В Нидерландах кот оказался заперт в доме 52 дня и был вынужден питаться бумагой, сообщило местное издание Dutch News.

Животное обнаружили в городе Схидам на юго-востоке страны. Когда в дом вошли его новые хозяева, оттуда выбежал истощенный кот. Его поймали и отвезли в приют сотрудники ветеринарной службы. Проведенные исследования показали, что животное питалось бумагой. Предполагается, что кот пил из протекающего крана.

В настоящее время кот, которому дали имя Флинн, выздоравливает, но еще боится людей. Краудфандинговая акция собрала необходимые средства для оплаты расходов на лечение Финна. Полиция разыскивает предыдущего владельца дома.

Ранее сообщалось, как в Австралии коту удалось выжить после того, как он провел 12 минут в работающей стиральной машинке.