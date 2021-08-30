Кравцов назвал темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил пять тем для итогового сочинения, которое предстоит написать ученикам 11-х классов в декабре, передает «РИА Новости».

По словам главы ведомства, в этом году будущие выпускники должны будут написать работы на темы: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».

«Напомню: сочинение является допуском к участию в едином государственном экзамене. Это возрождение хорошей традиции, которая была в советское время», — подчеркнул Кравцов.

Успешное итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ и государственному выпускному экзамену. В прошлом учебном году из-за пандемии коронавирусной инфекции сроки сдачи работы были изменены для школьников некоторых регионов. Так, например, 11-классники из Московской области написали итоговую работу не в декабре, а в апреле. Тогда в качестве тем будущим выпускникам предложили: «Я и другие», «Забвению не подлежит», «Время перемен», «Разговор с собой» и «Между прошлым и будущим: портрет поколения».