Видео с выплывающими на пляж голубыми пингвинами умилило пользователей соцсетей

Пользователь популярного интернет-форума Reddit под ником chestertravis выложил видео с десятками голубых пингвинов, выплывающими на берег рядом с городом Оамару в Новой Зеландии.

Один из пользователей обратил внимание на огромного морского котика, испугавшегося маленьких пингвинов, потревоживших сон млекопитающего.

«Спасибо большое за это видео! Вы не можете представить, насколько это видео подняло мне настроение после трудного дня. Они просто прекрасные!» — сообщил в комментариях другой юзер.

Помимо голубых пингвинов, рядом с Оамару находится также и колония редкого вида желтоглазых пингвинов, что делает город точкой притяжения экотуристов со всего мира.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может привести к исчезновению почти всех колоний императорских пингвинов.