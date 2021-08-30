Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве одна из лучших в России

В Москве ситуация с заболеваемостью COVID-19 одна из лучших среди регионов России. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«В Москве ситуация [с коронавирусом], пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов», — заявил он.

При этом глава города подчеркнул, что полностью проблема распространения вируса пока не исчезла и COVID-19 все еще представляет угрозу для жизни и здоровья москвичей. В связи с этим он призвал всех быть «максимально аккуратными».

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве было выявлено порядка 1424 случаев заражения коронавирусом, что сделало столицу лидером по уровню заболеваемости в России. Всего в стране было зарегистрировано свыше 18 тыс. случаев заболевания COVID-19.