В «Векторе» считают, что необходимости вакцинировать детей от коронавируса нет

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов завил, что оснований для начала вакцинации детей и подростков от коронавируса пока нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей, для их защиты, но с учетом циркулирующего сейчас «дельта»-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков», — сказал он.

Ранее врачи рассказали, как бороться с коронавирусом в школах. По мнению специалистов, необходимо ограничить лишние перемещения из кабинета в кабинет, регулярно проветривать классы и организовать контроль на входе в образовательные учреждения.

По данным Минздрава, школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID-19.