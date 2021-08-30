Барсуки помогли немецким археологам изучать древние славянские крепости

Барсуки пришли на помощь археологам, производившим раскопки древнего славянского поселения в регионе Верхняя Лужица в Саксонии. Об этом сообщает Der Bild.

Команде ученых не хватало финансирования для датировки древней славянской крепости рядом с нынешней деревней Добраниц. Для того, чтобы понять насколько давно было построено укрепление, ученым необходимо с косметической аккуратностью раскопать остатки валов, не повредив крепостной слой.

«Когда мы доберемся до деревьев, лежащих под крепостными валами, по годовым кольцам мы сможем датировать постройку», — заявила Сюзанна Шене, археолог из проекта «1000 лет Верхней Лужице».

Благодаря тому, что барсуки прорыли ходы и достали образцы древесины с места раскопок, понять возраст замка из Добраница будет гораздо легче. Теперь археологи надеются, что им удастся найти образцы деревьев с более 30-ю годичными кольцами для точной датировки постройки.

Славянское население проживает на территории современной Германии более тысячи лет. Ранее населявшие большую часть территории восточной Германии и западной Польши и имеющих крупные независимые государства, около 60 000 представителей народа сорбов до сих проживают в землях Саксония и Бранденбург