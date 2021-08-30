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Москва и Лондон ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации

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Global Look Press

Россия и Великобритания в настоящий момент ведут переговоры о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева.

По его словам, российская сторона направила Лондону заявку на признание вакцины «Спутник V».

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что некоторые страны допускают дискриминацию в отношении россиян, привитых отечественными вакцинами от коронавируса, и искусственно замедляют процесс одобрения российских препаратов.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о ходе переговоров с властями Европейского союза о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

При этом в начале августа Еврокомиссия признала электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется «Спутник V».

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Коронавирус 2019-nCoV
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