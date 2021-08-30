Пользователь Twitter рассказал о свидании с бывшей хозяйкой своей собаки

Пользователь Tinder случайно познакомился в приложении с девушкой, которая оказалась бывшей владелицей его лабрадора. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на Twitter парня.

После знакомства с одной из девушек Джим в чате с ней рассказал, несколько лет назад завел собаку по кличке Оникс. В ответ на это девушка поделилась историей о том, как в 17 лет ее родители отдали лабрадора, которого тоже звали Оникс, другой семье. Сопоставив факты, молодые люди выяснили, что речь идёт об одной и той же собаке.

Позже Джим устроил встречу лабрадора с его бывшей хозяйкой. По словам парня, собака сначала не узнала девушку, но к концу свидания пошла на сближение. Джим отметил, что будет регулярно устраивать им встречи.

История Джима собрала в Twitter более 150 тыс. лайков.