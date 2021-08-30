ФСБ представит документы о планах Японии использовать бактериологическое оружие против СССР

ФСБ представит архивные документы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР в годы Второй мировой войны и его испытаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Рассекреченные архивные материалы судебного процесса над японскими военными преступниками в 1949 году будут представлены 6 сентября.

«Трофейные документы, протоколы допросов и собственноручные показания солдат, офицеров и вольнонаемных японской армии свидетельствуют о наличии в Маньчжурии в непосредственной близости от границ Советского Союза разветвленной базы по производству бактериологического оружия и планах по его использованию против СССР и других стран, а также о фактах его применения, в том числе испытаниях на живых людях», — рассказали в Центре общественных связей.

Документы будут показаны публике на историко-документальной выставке «Дальневосточный Нюрнберг — документальная летопись Хабаровского процесса», которая проходит в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края.

Ранее ФСБ уже рассекречивала документы, касающиеся возможного применения Японией бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Тогда стало известно, что микробиолог и начальник специального отряда Квантунской армии Сиро Исии придумал бомбу, которая состояла из керамического корпуса, начиненного чумными блохами. Максимальное заражение местности она производила при условии срабатывания на высоте 50-100 м над поверхностью земли.