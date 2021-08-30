Педиатр рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал, что перед поступлением в детский сад необходимо укрепить здоровье ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, необходимо заранее сделать малышу прививки.

«Многие вакцины, например, от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, ветряной оспы вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся», — объяснил Османов.

Также для укрепления здоровья необходимо включить в рацион продукты, содержащие витамины и минералы. По рекомендации лечащего врача можно давать ребенку специальные комплексы.

Ранее россиянам рассказали, как настроить детей на учебу после каникул.