Утечка нефтепродуктов зафиксирована в Петропавловске-Камчатском

Разлив нефтепродуктов произошел в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском. Об этом заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, передает «Интерфакс».

По его словам, инцидент произошел в микрорайоне «Сероглазка»

«Все, кто проезжал мимо на прошлой неделе, могли увидеть боновые заграждения (выставленные там — прим.). Под дорогой есть авария на трубе», — сказал Василевский в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Он добавил, что пока не удалось зарегистрировать источник загрязнения. В настоящее время Росприроднадзор также участвует в расследовании произошедшего, наблюдение за трубой ведется в постоянном режиме, отметил зампред.

Ранее, 7 августа, под Новороссийском произошел разлив нефти. Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала основной причиной инцидента отсутствие капитального ремонта объекта. Заместитель главы правительства распорядилась в течение месяца проверить все порты, где идет перевалка нефти или других опасных грузов.