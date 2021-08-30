В МИД рассказали, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму в других странах

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев рассказал, за что россияне чаще всего попадают в тюрьму за границей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В большинстве случаев, когда наши граждане оказываются в пенитенциарных учреждениях и сталкиваются с работой пенитенциарной и судебной систем в зарубежных странах, они туда попадают не по политическим причинам», — заявил он.

По словам Лукьянцева, чаще всего россияне оказываются в тюрьме в результате совершения правонарушений, таких как кража и хулиганство.

Он добавил, что нередко соотечественники не знают или не владеют информацией о законах стран, в которых находятся, поэтому и попадают в такие обстоятельства.

Ранее стало известно, сколько россиян находятся в тюрьмах за рубежом.