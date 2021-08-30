МИД России: за рубежом в тюрьмах находится более 9 тысяч россиян

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что в иностранных тюрьмах находится более 9 тыс. граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, в МИД России наблюдают за текущей ситуацией среди обвиненных или подозреваемых в различных преступлениях россиян за рубежом.

«<…> По состоянию, скажем, на 12 августа этого года, общее число составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», — подчеркнул Лукьянцев.

Он отметил, что это приблизительные цифры, которые не носят исчерпывающий характер.

Большинство россиян, находящихся в пенитенциарных учреждениях, содержатся в США, Польше, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Франции и Германии.

Ранее Лукьянцев заявил, что масштабная кампания США по охоте за гражданами РФ за рубежом началась с момента ареста российского бизнесмена Виктора Бута.