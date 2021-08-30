В Москве в понедельник ожидается до +25°С и дождь

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в понедельник, 30 августа, будет до +25°С. В столице ожидается небольшой дождь, местами умеренный, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +23...+25°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +11...+13°С. Ожидается юго-восточный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 785 мм рт. ст. Ночью также ожидается облачная погода, местами кратковременный дождь. Ожидаются юго-восточные порывы ветра 5-10 м/c.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться +21...+26°С. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки +10°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России (ЕТР) будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу с приходом циклона и северным ветром.