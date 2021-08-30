В Луизиане сообщили о первой жертве урагана «Ида»

Офис шерифа округа Асеншен Пэриш, штат Луизиана, сообщил в Facebook о гибели человека из-за урагана «Ида». На него упало дерево.

«Депутаты (речь идет о помощниках шерифа — прим. ред.) получили сообщения о гражданине, который, возможно, получил травму от упавшего дерева в резиденции возле шоссе №621 в Преривиле. На место происшествия прибыли депутаты и подтвердили, что потерпевший скончался» — говорится в сообщении.

Ранее в Новом Орлеане из-за урагана «Ида» полностью отключилась система электроснабжения.

До этого гидролог геологической службы США Скотт Перьен рассказал в интервью телеканалу CNN, что ураган «Ида» в пригороде Нового орлеана заставил повернуть вспять крупнейшую американскую реку Миссисипи. По его словам, причина этого «чрезвычайного явления» заключается в ураганном ветре, скорость которого превышала 65 м/с, и штормовом приливе в Мексиканском заливе, куда впадает река.

Ураган «Ида», которому присвоена четвертая степень опасности, сформировался в Атлантическом океане. В воскресенье днем он обрушился на Южное побережье Соединенных штатов.