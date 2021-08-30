В Новой Зеландии зафиксировали первую смерть от вакцины Pfizer

В Министерстве здравоохранения Новой Зеландии заявили о первой зарегистрированной смерти, которую связывают с вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

Информация была обнародовано после того, как независимая комиссия по мониторингу безопасности препаратов от COVID-19 провела проверку смерти женщины после вакцинации.

В публикации отмечается, что комиссия считает, что смерть произошла из-за миокардита, вызванного побочным действием прививки Pfizer.

«Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в первые дни после вакцинации была связана с вакциной Pfizer от COVID-19», — говорится в заявлении Минздрава Новой Зеландии.

Ранее два человека умерли в Японии спустя несколько дней после получения доз вакцины Moderna против коронавирусной инфекции.

Ведомство и фармацевтическая компания Takeda, занимающаяся распространением вакцины Moderna в Японии, заявили, что причинно-следственная связь между вакциной и смертями еще не установлена.

Отмечается, что компания и Минздрав Японии совместно проведут расследование по данным фактам летальных исходов.