В Краснодарский край придет африканская жара

В Краснодарском крае на текущей неделе ожидается аномальная жара, которую в регион принесут воздушные массы из Африки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В Краснодарский край приходят африканские воздушные массы, поэтому там в понедельник очень жаркая погода. В Сочи будет до 37 градусов. Это очень сильная жара», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что для приморского города, которым является Сочи, столь высокая температура — «огромная редкость».

В начале недели температура будет превышать норму на восемь градусов, однако к выходным она опустится на два градуса ниже нормы, добавил Вильфанд.

Ранее жителей Центрального федерального округа предупредили о резком похолодании — на 5-8 градусов — к вечеру 1 сентября.

По прогнозам Гидрометцентра, уже 2-3 сентября в Тверской области температура днем температура составит +15-16°С, в Калужской области — +16-17°С, в Смоленской области — +15-20°С, в Орловской области — +17-19°С и в Брянской области — +17°С.