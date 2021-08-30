Число погибших от COVID-19 во всем мире превысило 4,5 млн человек

По данным университета Джона Хопкинса жертвами коронавируса по всему миру с начала пандемии стали более 4,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте университета.

Согласно статистике, которую ведет университет, в настоящее время из-за заражения SARS-CoV-2 всего в мире умерло 4 500 135 человек. Количество подтвержденных случаев инфицирования превышает 216 млн человек.

Статистика университета основана на сообщениях властей стран, публикаций в СМИ и информации из других открытых источников.

Ранее группа ученых из Нидерландов проанализировала статистику заболеваемости COVID-19 среди большой группы вакцинированных медицинских работников и выявила, что после прохождения полного курса процент заболевших составил менее одного процента. При этом во всех случаях заболевания был выявлена «дельта»-штамм коронавируса.

До этого в университете Джона Хопкинса заявили, что вакцинацию против коронавируса прошли порядка половины жителей Земли. В июле общее число вакцинированных приблизилось к 3,1 млрд человек.