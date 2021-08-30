В Японии двое умерли спустя несколько дней после вакцинации прививкой Moderna

Два человека умерли в Японии спустя несколько дней после получения доз вакцины Moderna против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Японии еще в четверг приостановило использование Moderna в качестве меры предосторожности после того, как в некоторых флаконах были обнаружены посторонние вещества.

Ведомство и фармацевтическая компания Takeda, занимающаяся распространением вакцины Moderna в Японии, заявили, что причинно-следственная связь между вакциной и смертями еще не установлена.

Отмечается, что компания и Минздрав Японии совместно проведут расследование по данным фактам летальных исходов.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило, что инородные вещества, которые ранее были обнаружены в партии вакцины американской компании Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул.

В результате проверки выяснилось, что в образцах из указанной партии не было зафиксировано никаких примесей, которые могли бы повлиять на качество препарата.