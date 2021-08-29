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Сотрудник полиции ограбил чеченца на 30 млн рублей в Москве

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Сотрудник полиции напал на чеченца в Москве и похитил у него 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как выяснилось, работник МВД заподозрил чеченца в преступлении, перед этим установив в его автомобиле трекер.

По данным издания, чеченец Вахаев получил деньги в феврале, когда женщина во Внуково передала ему сумку с крупной суммой. Предполагалось, что деньги принадлежали другу, просившего обменять наличные рубли в другую валюту.

В результате мужчина обменял деньги, но вскоре он стал жертвой грабителя.

В ходе следственных действий обнаружилось, что GPS-трекер потерпевшего поставил, предварительно, работник столичного наркоконтроля Ширяев.
Еще найден сотрудник ЧОПа Губанов, помогавший Ширяеву.

Как объяснил Губанов, страж порядка просил установить его трекер, потому что Вахаев якобы был потенциальным преступником. После ограбления полицейский потребовал охранника покинуть город.

Сам Ширяев отрицает слова Губанова, утверждая, что трекер попросил настроить другой сотрудник наркоконтроля.

Ранее в Москве водителя иномарки ограбили на 32 млн рублей.

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