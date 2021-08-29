Пожар полностью охватил 15 этажей жилого дома в Милане

Многоэтажный жилой дом загорелся на юге Милана, сообщает местная газета Corriere della Sera.

«Пожар, начавшийся, вероятно, на 15-м этаже, сразу же распространился на все здание через внешнюю облицовку», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи и пожарных. Спасатели смогли эвакуировать часть жильцов дома, некоторые, почувствовав запах дыма, сразу же покинули здание.

Дом достигает 60 метров в высоту, а его наружная облицовка сделана из листов полистирола. По данным издания, в нем проживает порядка 70 семей.

Как передает итальянская газета La Stampa, на верхнем этаже здания по-прежнему полыхает огонь, а от здания поднимается густой столб черного дыма. Территория вокруг здания была оцеплена.

Сообщается, что в здании мог проводится ремонт, о чем свидетельствуют внешние строительные леса. В издании не исключают, что пожар начался именно оттуда.

Ранее в центре Екатеринбурга, на улице Мичурина, загорелся жилой пятиэтажный дом. Кровля по всей площади обрушилась внутрь здания, что осложнило работу пожарных. В результате происшествия погибли два человека. Из здания были эвакуированы 65 человек, в том числе девять детей. Для них был оперативно организован пункт временного пребывания в одной из школ неподалеку.