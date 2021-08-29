Жителей части регионов России в начале сентября ждет мокрый снег

В отдельных районах Северо-Запада России с 3 по 5 сентября ожидается дождь и мокрый снег, сообщается на сайте центра «Фобос».

По прогнозам синоптиков, осадки стоит ожидать жителям Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Коми, Северного Урала (север Пермского края и Свердловской области), а также Волго-Вятского региона.

«Очень ветрено будет на северо-западе России, где в порывах скорость ветра увеличится до штормовых 17-22 м/с. Из-за резкой смены погоды рухнут на самое барическое дно показания барометров, что существенно скажется на самочувствии метеозависимых», — говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что часть регионов ждет минусовая температура. С 28 по 30 августа в Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях ожидаются заморозки до -2℃, с 28 по 29 августа в Костромской области — до -2℃, в Забайкальском крае — до -3℃. Температура до -2℃ в те же дни ожидается и в Башкортостане.

В столицу похолодание с понижением температуры на 5℃ придет со 2 сентября, а первые заморозки в Москве могут начаться в конце первой декады сентября. При этом до этого погода будет теплой: температура воздуха днем будет достигать +21-26℃. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркивал, что такая теплая погода является нетипичным для конца августа явлением. В этот период температура обычно ниже на 5-6°С.