Японцам полюбились российская «Аленка» и глазированные сырки

В Японии стали продавать все больше российских сладостей, рассказал обозреватель портала Yahoo News Japan Юки Токунага.

Он рассказал, что в России ему очень полюбился шоколад «Аленка».

«Помимо обычного молочного шоколада, есть также вариант с изюмом и карамелью, который продается по разумной цене», — рассказал Токунага, добавляя, что покупал его каждый раз, когда приезжал в России.

Также ему понравились глазированные сырки, которые, отмечает он, начали производить еще во времена СССР.

«Кстати, в Израиле, где я учусь, много русскоязычных жителей, иммигрировавших из бывшего Советского Союза, поэтому вы можете легко купить сырки в супермаркете в Иерусалиме», — рассказал он.

Недавно он увидел полюбившуюся ему продукцию и в Японии.

В марте в Токио открыли первый магазин российских продуктов питания Aka no Hiroba («Красная Площадь»). Ассортимент торговой точки весьма разнообразен – от творожных глазированных сырков, гречневой крупы и солений до элитного меда, мясных деликатесов и черной икры.

Ассоциация работающих в России предприятий кондитерской промышленности «Асконд» ранее заявляла о том, что планирует в 2021 году обогнать швейцарских коллег по объему экспортируемого шоколада. Согласно данным агрегаторов ITC Trade Map и UN Comtrade, на которые ссылается «Асконд», Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции в 2020 году. Швейцария расположилась на десятой строчке.