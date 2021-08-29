На Украине выпустили книгу про помогавшего фашистам украинца

Издательство Верховной рады выпустило книгу об украинце Тарасе Боровце, который служил у немцев в годы Великой Отечественной войны. На это обратил внимание председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Работа называется «Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу».

По словам Долинского, Боровец возглавлял подразделение милиции «Полиська Сич», которая совместно с фашистами занималась уничтожением евреев в Сарненском районе. В 1941 году бойцы под командованием украинца помогли немцам расстрелять более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске.

Также в публикации на своей странице в Facebook председатель комитета привел несколько других фактов о жизни Боровца, свидетельствующих о его причастности к убийствам евреев по идеологическим причинам.

Он отметил, что в изданной книге нет ни слова об этих событиях, в то время как минкульт Украины уже закупил партию для распространения в библиотеках.