Крупное ДТП в Тюмени с горящей машиной попало на видео

В Тюмени произошло ДТП с пятью автомобилями — одна из машин перевернулась, еще одна загорелась. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

К настоящему времени известно о шести пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Органами здравоохранения эта информация пока официально не подтверждена.

По данным тюменской госавтоинспекции, на мосту по ул. Мориса Тореза столкнулись пять легковых автомобилей. Со стороны улицы Мира в сторону Малыгина движение транспорта перекрыто. Объехать можно по встречной полосе.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работают сотрудники «скорой помощи», ГИБДД и МЧС

Накануне в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием грузовика и еще семи автомобилей. Один человек погиб, двое получили травмы.