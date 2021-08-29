Остеопат назвал главную причину мигреней

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему возникают мигрени.

«Если у вас болит голова — в 99% случаев вы когда-то сильно ударились головой. Вот эти микросмещения костей, которые возникают при травмах, невозможно определить при помощи инструментального исследования, потому что там смещения — микроны, доля миллиметра», — рассказал он эфире «Говорит Москва».

Специалист отметил, что такого рода дефекты остеопаты определяют руками.

Он добавил, что при подобных смещениях помимо острых головных болей могут возникать головокружения, нарушение зрения, боли в шее и остеохондроз.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные признаки опасной головной боли.

До этого стало известно, как справиться с головной болью без таблеток.