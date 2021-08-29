На Украине создали линейку одежды для покойников и уложили моделей в гробы

Украинское агентство ритуальных услуг уложило в гробы моделей для рекламы.

На странице в Facebook компания написала, что готовит первую в стране коллекцию одежды для покойных.

К посту прикреплены 10 фотографий девушек, лежащих в гробах в платьях разных цветов и фасонов. Для полноты образа в руки одной из моделей положили розу. На заднем плане на фото виднеется ритуальный венок.

Ранее сообщалось, что в Киеве предприниматели устроили похоронное шествие с гробом и венками с требованием к власти «не давить на бизнес» и обратить внимание на имеющиеся проблемы. Колонну сопроводили полицейские. Правоохранители отобрали несколько венков, из-за чего возникла небольшая потасовка.