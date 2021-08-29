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ФСБ рассекретила имена палачей, устроивших массовые казни во время войны

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УФСБ по Псковской области

В рамках проекта «Без срока давности» управление ФСБ России по Орловской области рассекретило имена карателей и пособников нацистов, которые устраивали в области массовые казни во время Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Новости».

Согласно документам, рассекреченным ФСБ, в казнях принимали участие бойцы так называемой «Украинской компании» (от нем. der Kompanie — «рота»), подразделения, набранного из населения захваченной нацистами Украины и бывших военнослужащих Красной армии украинского происхождения.

На совести карателей из этого подразделения, созданного в 1942 году по приказу командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера, находятся 170 мирных жителей Знаменского района Орловской области.

Документ был составлен на основе допроса одного из бойцов подразделения, Александра Родина. Он сообщил, что командиром отряда служил бывший командир Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу «Гетман», который сдался нацистам в 1941 году.

Всего Родин назвал более десятка имен, в том числе имена командиров взводов. Одного из них — командира первого взвода Ивана Баюрова, немцы отправили в концлагерь несмотря на его «усердие» в казнях и пытках.

Ранее ФСБ рассекретила планы Японии применить против СССР бактериологическое оружие.

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