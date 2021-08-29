Врачи рассказали, как бороться с коронавирусом в школах

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике на Урале, врач-педиатр Сергей Токарев и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в интервью URA.RU назвали главные антиковидные правила для школьников.

По словам Токарева, в школах должна соблюдаться социальная дистанция, и требуется не допускать на занятия детей с признаками ОРВИ.

«Со стороны образовательных учреждений важен контроль на входе в школы, ограничение излишних перемещений детей из кабинета в кабинет и по школе, чтобы уменьшить контакты», — сказал педиатр.

Он добавил, что нужно уделить внимание качеству воздуха — регулярно проветривать классы.

Малышев подтвердил необходимость социального дистанцирования и отметил, что в настоящее время школьников не нужно прививать от SARS-CoV-2.

«Вакцинация [для] взрослых, детей пока нет необходимости прививать. Порядок, который сейчас есть, эффективен, когда дети занимаются в постоянных классах, а переходят только педагоги, за исключением узкоспециальных классов», — приводит URA.RU слова инфекциониста.

Ранее в Минздраве предупредили, что школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID-19.