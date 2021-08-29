Китай начнет удалять из соцсетей «очерняющий» экономику страны контент

Власти Китая намерены бороться с коммерческими платформами и аккаунтами в социальных сетях, которые распространяют финансовую информацию, наносящую вред экономике КНР. Об этом сообщили в администрации киберпространства Китая.

Указанным платформам будет приказано удалять посты с подобным содержанием. Преследованиям также подвергнутся платформы, которые будут публиковать комментарии или сообщения иностранных СМИ с ложными данными о внутренних финансовых темах Китая.

Ранее в Китае приостановили 42 IPO (первичное публичное размещение акций) на биржах в Шанхае и Шэньчжэне после начала расследования в отношении нескольких компаний. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая, в частности, начала расследование против юридической фирмы Tian Yuan и компании China Dragon Securities Co., которая предоставляет брокерские услуги, дает консультации по инвестициям в ценные бумаги.