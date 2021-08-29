Врач рассказал, как не следует лечить простуду

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik рассказал, почему не нужно лечить простуду «деревенской» медициной.

По его словам, многие ошибочно считают, что осенняя простуда является заболеванием, которое не требует врачебной помощи. Такие люди начинают заниматься самолечением при помощи методов «народной» или «деревенской» медицины.

«В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья, и воспаление начинает проявляться еще сильнее», — предостерег Зайцев.

Кандидат медицинских наук также объяснил, почему во время простуды не следует вставлять в ноздри ломтики лука или чеснока.

«В момент простуды развивается отек слизистой оболочки. <...> Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек», — предупредил медик, добавив, что лук и чеснок могут также спровоцировать ожог слизистой.

Несмотря на то, что простуда является не самым опасным заболеванием, для ее лечения все же следует обращаться к врачу, заключил врач.

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