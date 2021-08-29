Диетолог назвал три фактора опасности употребления мясного бульона

Бульоны нежелательно употреблять каждый день, несмотря на то, что они считаются хорошим средством для восстановления организма после перенесенной болезни или операции. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Эксперт назвал три причины, почему каждодневное употребление говяжьего или куриного бульона может нанести вред здоровью. Так, например, регулярный прием в пищу жирных мясных бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Доказано, что многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров. Одна из наиболее действенных рекомендаций — сокращение в рационе животных жиров, в том числе бульонов», — сказал Бобровский.

Употребление густого бульона может также спровоцировать обострение ряда хронических заболеваний.

«Жирный наваристый бульон может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, к приступу панкреатита», — продолжил Бобровский.

И, наконец, третья причина заключается в том, что во время выращивания птицы и скота фермеры часто используют большое количество гормонов и антибиотиков, которые могут оказаться с бульоне.

«Лучше всего употреблять бульон второго или даже третьего отвара, там будет уже гораздо меньше вредных веществ», — заключил диетолог.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что молочные десерты и обезжиренные молочные продукты не несут пользу организму.