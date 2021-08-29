СМИ: талибы** запретили афганским фермерам выращивать опиумный мак

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России), которое в настоящее время управляет Афганистаном, запретило местным фермерам выращивать мак снотворный, из которого получают опиум. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На дня боевики провели несколько встреч с фермерами, занимающимися культивированием мака. Талибы заявили, что запрещают производство наркотиков и посоветовали фермерам начать выращивать шафран.

«Если талибы запретят выращивание мака, люди умрут от голода, особенно когда прекратится международная помощь. Мы все еще надеемся, что нам разрешат выращивать мак. Ничто не может компенсировать доход, который мы получаем от выращивания мака». — рассказал в телефонном разговоре фермер из провинции Урузган.

Действия «Талибана» привели к тому, что в провинциях Кандагар, Урузган и Хелман почти в три раза выросли цены на опий-сырец — с $70 до $200 за кг. А в городе Мазари-Шариф стоимость опиума повысилась в два раза.

В статье отмечается, что доля Афганистана в мировом производстве нелегальных опиатов приближается к 80%, и сезон посадки мака начнется примерно через месяц.

Ранее газета Financial Times писала, что талибы в течение последних 20 лет получали доходы не только от торговли наркотиками.