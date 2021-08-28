Расследующие инцидент с рейсом Ryanair отказались встречаться с Протасевичем

Представители Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые расследуют инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, не стали общаться с бывшим редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, во время визита в Белоруссию. Такое заявление сделал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский, передает «БелТА».

«Мы прекрасно понимаем, что, если бы не ситуация с одним из пассажиров этого воздушного судна, их бы здесь не было. Но от общения с ним они отказались», — сказал Сикорский.

При этом он указал, что это было предложено специалистам ICAO.

Как сообщил представитель Минтранса, в плане их пребывания в Белоруссии изначально было отмечено, что они хотят пообщаться со всеми пятью пассажирами, которые остались в республике после посадки самолета. Однако они не встретились ни с одним из них, отметил Сикорский.

Ранее в ICAO заявили о нехватке данных для выяснения всех обстоятельств с самолетом Ryanair.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.