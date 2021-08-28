Эксперты оценили слова Мясникова о пользе вина при постковидном синдроме

Информация о том, что красное вино может быть полезно в борьбе с постковидным синдромом, нуждается в серьезной проверке. Об этом РБК рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Любой алкоголь имеет в очень небольшом количестве стимулирующий характер действия, но далеко не для всех. Каждый раз надо ориентироваться по ситуации, а полезность доказывается методом доказательной медицины», — заявила она.

По словам доктора медицинских наук Николая Малышева, красное вино может принести пользу в умеренных дозах, в том числе и при постковидном синдроме — но лишь при условии, что человек привык употреблять именно этот алкогольный напиток.

Врач добавил, что тем, кто много выпивает, к этому методу прибегать не стоит.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вино может помочь справиться с постковидным синдромом. Специалист уточнил, что вино в небольших количествах можно употреблять через неделю после выздоровления.