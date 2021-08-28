Патриарх Кирилл назвал греховным визит Варфоломея на Украину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховным посещение Константинопольским патриархом Варфоломеем Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да помогает Пречистая Богородица сохранять единство православных церквей, сегодня разрываемое силами зла. И мы знаем, что сегодня происходит во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение на Украине, стараются разорвать единство православной церкви, и в чем-то успевают», — сказал глава РПЦ во время проповеди на празднике Успения Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя.

По его словам, посещение Киева Константинопольским патриархом — греховно и малообъяснимо, как и его «сослужение с раскольниками».

Патриарх Варфоломей принял участие в праздновании Дня независимости Украины, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием провел службу в Михайловском соборе.

Также сообщалось, что Вселенский патриарх не вышел к прихожанам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ).