Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала статью в нидерландском издании «Де Телеграаф», в которой журналисты сравнили рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов по полетам над Афганистаном с рекомендациями насчет неба над зоной боевых действий на востоке Украины в 2014 году.

По словам Захаровой, захватившие Афганистан талибы (организация запрещена в России) делают больше для обеспечения безопасности гражданских самолетов, чем захватившие власть в Украине в 2014 году противники Виктора Януковича.

«Тогда Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 м), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический — в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines, летевшего на эшелоне FL330 (10 050 метров) из Амстердама в Куала-Лумпур», — напомнила Захарова.

Она указала на данные Совета по вопросам безопасности Нидерландов, которые были приведены в материале «Де Телеграаф», как на доказательство того, что голландские власти знали об опасности полетов над зоной боевых действий в Донбассе.

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