Взрывных устройств в самолете Москва — Геленджик не найдено

На борту самолета Москва --Геленджик не нашли взрывных устройств, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пассажирский самолет Москва — Геленджик вылетел из Домодедово в 13.32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было», — рассказал источник.

Ранее неизвестные заявили об угрозе взрыва в авиалайнере. Он должен был вылететь в 11.25 мск, однако из-за проверки был задержан.

8 августа поступило ложное сообщение о минировании самолета Благовещенск — Москва. По данным властей, самолет авиакомпании S7 был задержан в аэропорту вылета из-за заявления одного из пассажиров. Из-за поступившего сообщения людей, воздушное судно, багаж и коммерческий груз досматривали дополнительно. После проверки взрывного устройства на борту не нашли. Об угрозе взрыва сообщил демобилизовавшийся солдат-срочник, его сняли с рейса.