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Синоптик рассказала, когда похолодает в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Похолодание с понижением температуры на 5℃ наступит в Москве и области со 2 сентября. Такой прогноз дала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ночью еще относительно тепло будет - 9-14 градусов, а днем уже 16-21 градус. 3 числа будет 14-19 даже. Потом, скорее всего, такой фон и останется», — сказала метеоролог.

При этом до 2 сентября, по ее прогнозам, погода будет теплой: температура воздуха днем будет достигать +21-26℃. «Аномалия составляет 4-5 градусов», - отметила она.

Первые заморозки в Москве, считает она, могут начаться в конце первой декады сентября.

«То есть они в это время не исключены и не являются чем-то неординарным», — пояснила Макарова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что такая теплая погода является нетипичным для конца августа явлением. В этот период температура обычно ниже на 5-6°С.

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Погода в Москве
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