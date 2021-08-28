Синоптик рассказала, когда похолодает в Москве

Похолодание с понижением температуры на 5℃ наступит в Москве и области со 2 сентября. Такой прогноз дала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ночью еще относительно тепло будет - 9-14 градусов, а днем уже 16-21 градус. 3 числа будет 14-19 даже. Потом, скорее всего, такой фон и останется», — сказала метеоролог.

При этом до 2 сентября, по ее прогнозам, погода будет теплой: температура воздуха днем будет достигать +21-26℃. «Аномалия составляет 4-5 градусов», - отметила она.

Первые заморозки в Москве, считает она, могут начаться в конце первой декады сентября.

«То есть они в это время не исключены и не являются чем-то неординарным», — пояснила Макарова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что такая теплая погода является нетипичным для конца августа явлением. В этот период температура обычно ниже на 5-6°С.