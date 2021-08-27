Три пациента погибли при пожаре в больнице в Ярославле

В реанимационном отделении больницы №3 в Ярославле произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал источник, по предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас.

По его словам, в результате погибли трое пациентов, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Источник агентства в экстренных службах также сообщил, что причиной их смерти стало отключение аппаратов ИВЛ из-за пожара.

«В результате пожара произошло отключение электричества. В связи с этим аппараты ИВЛ перестали работать», — сказал он.

Источник добавил, что из-за пожара из медучреждения были эвакуированы 73 пациента и 17 человек персонала.

9 августа в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции. Причиной инцидента стал прорыв трубы под землей. В связи с ЧП заведено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позднее во владикавказской больнице наладили подачу кислорода пациентам после ЧП. В больницу было доставлено свыше трех тонн кислорода.