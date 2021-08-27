Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса за июль

Из-за коронавируса умерли 44 128 человек, у 38 922 из которых вирус был обнаружен, а у 5 063 он предполагался. Это следует из данных, которые опубликовал на своем сайте Росстат в пятницу, 27 августа.

Согласно этим данным, за аналогичный период в прошлом году от коронавирусной инфекции в качестве основной причины смерти умерли в 7,3 раза меньше людей — 6 084 человека. При этом, по информации оперштаба, в июле текущего года было зафиксировано 23 349 летальных исходов из-за COVID-19.

Коронавирус не стал прямой причиной смерти, однако оказал значительное влияние в 1 449 случаях в июле 2021 года. Еще в 4 844 случаях вирус был идентифицирован, но не оказал какого-либо влияния не смерть.

По данным за июнь 2021 года, от COVID-19 скончались 23 780 человек, из них у 20 447 наличие вируса было подтверждено, а у 5 825 он предполагался. В 897 случаях вирус ускорил приближение смерти, а в 2 766 он был идентифицирован, но не оказал значительного влияния.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 19 509 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи коронавирусной инфекции были выявлены во всех 85 регионах страны, при этом 7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 798 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 19 217 человек.