Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось почти до 200

Число жертв взрыва в районе аэропорта Кабула выросло почти до 200, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения Афганистана.

«Одна из больниц, клиника Вазир Акбар Хан в центре Кабула, сообщила о том, что к ним поступило 145 тел погибших», — сказано в публикации.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что теракт возле аэропорта в Кабуле является закономерным итогом той неразберихи, которая возникла в аэропорту афганской столицы.

До этого президент США Джо Байден пообещал, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.

26 августа несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Жертвами атаки также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.