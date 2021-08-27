TikTok запретил видео со смертельно опасным челленджем

Врачи признали опасным популярный в TikTok челлендж под названием Milk Crate Challenge, и администрация сервиса запретила размещение соответствующих видео. Об этом сообщает портал News18.com.

На фоне заявления медицинских специалистов о том, что Milk Crate Challenge может привести к вывихам, разрывом связок, переломам и травмам спинного мозга, администрация TikTok приняла решение удалить контент, пропагандирующий опасное занятие.

«Мы призываем всех проявлять осторожность в своем поведении как в сети, так и вне ее», — заявили представители TikTok.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях набирает популярность новый челлендж Milk Crate Challenge, в рамках которого люди должны подняться по лестнице из пластмассовых ящиков. Основание у такой конструкции получается неустойчивое, поэтому тиктокерам приходилось демонстрировать свои навыки балансировки во время подъема и спуска.